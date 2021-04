Meghan in princ Harry: ‘Hvala za tvoje služenje domovini, pogrešali te bomo’

Ob smrti princa Filipa se vrstijo odzivi iz celega sveta. Poklonili so se mu voditelji držav, člani kraljeve družine, zdaj pa tudi Meghan in Harry. A ta sta bila v svojem odzivu pokojnemu prinčevemu dedku zelo skromna. Poklonila sta mu sicer naslovnico spletne strani njune fundacije, kjer pa sta zapisala 21 besed dolg zapis v angleščini. Njuno slovo se glasi: “Hvala za tvoje služenje domovini, pogrešali te bomo”.

Vnuk princa Filipa, princ Harry, se je dedka spomnil na zelo skromen način. Z ženo Meghan Marklesta mu na naslovnici spletne strani fundacije, ki jo vodita, poklonila nekaj vrstic, kjer sta se zahvalila, da je služil domovini in dodala, da bo pogrešan. Prvi je njun odziv razkril njun prijatelj in biograf Omid Scobie, ki je soavtor knjige V iskanju svobode. Na to so se že odzvali mnogi Britanci, ki jima očitajo, da sta v svojem poklonu pokojnemu dedku bila preveč skromna.

Morda gre za res neobičajno gesto, a če se spomnimo nedavnega dogajanja, povezanega s parom in kraljevo družino, odnosi v monarhiji že dolgo časa niso bili tesni. A iz britanskega Dvora medtem prihaja vest, da se bo princ Harry udeležil pogrebnih slovesnosti v Angliji. To bo njegov prvi obisk družine po tem, ko sta se z vojvodinjo odselila v Kalifornijo in se izključila iz kraljeve družine. Meghan, ki je že visoko noseča, se mu pri obisku ne bo pridružila.

Meghan Markle in princ Harry

Viri blizu družine poročajo, da naj bi princ Harry že urejal potrebno, da se bo odpravil na obisk k družini, kjer se bo udeležil žalnih slovesnosti v spomin dedku. Govoril naj bi že z očetom, princem Charlesom in princesama Beatrice in Eugenio. Harryjeva vrnitev bo prelomnica v zelo razdvojeni kraljevi družini, ki jo je prav Harryjevo in Meghanino ravnanje postavilo v še slabše medsebojne odnose.

Princ Harry naj bi v London odpotoval s privatnim letalom iz letališča v bližini njegovega doma v Kaliforniji, dodelili pa naj bi mu tudi diplomatsko imuniteto, ki bi mu omogočila, da se izogne karanteni ob prihodu v Anglijo. Da bi se mu pridružila žena, je zelo malo verjetno.

Harry naj bi se že predhodno izoliral in že nekaj dni živel v izolaciji v vili v Santa Barbari. Pričakovati je, da ga bodo pred in po prihodu iz letala testirali, z dovolilnico, ki določa izjeme pa se bo lahko izognil karanteni, če bo tudi po petih dneh imel negativni test. Kje bo med obiskom nastanjen, ni znano, prav tako ne, kako dolgo bo ta trajal. Smrt princa Filipa bo tako nepričakovano znova združila družino, kakšno pa bo vzdušje med njimi, pa lahko le sklepamo.

