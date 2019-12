Meghan in princ Harry s sinom pripotovala v Kanado

Princ Harry in Meghan Markle bosta božične in novoletne praznike preživela v Kanadi. Kraljeva zakonca sta se na pot odpravila skupaj s pol leta starim sinom Archiejem. Toplo dobrodošlico je družinici zaželel tudi kanadski predsednik vlade Justin Trudeau.

Zakonca sta si vzela čas zase. FOTO: Profimedia

Kot smo že poročali, Meghan Markle in princ Harry ter njun 7-mesečni sin Archie za božič ne bodo v kraljevi palači. Že pred tedni sta se namreč odločila, da bosta decembrske praznike praznovala v Kanadi. Njun tiskovni predstavnik je v izjavi zapisal, da vojvoda Susseški in vojvodinja Susseška preživljata čas z družino in da sta se v Kanado odpravila zasebno. Za zdaj ni znano, v katerem predelu Kanade bivata, a njun predstavnik je še potrdil, da "uživata v gostoljubju kanadskih prebivalcev in lepotah pokrajine z njunim majhnim sinom."

V Kanadi ju spremlja tudi sin Archie. FOTO: Profimedia

Nobeno presenečenje ni, da je kraljevi par za počitniško destinacijo izbral Kanado. Preden je Meghan postala članica britanske kraljeve družine, je igrala v uspešni seriji Nepremagljivi dvojec (Suits),ki so jo snemali v Torontu. Zaradi tega je imela dolga leta Kanado za svoj dom, dokler seveda ni spakirala kovčkov in se preselila v London. 47-letni kanadski predsednik vlade Justin Trudeau je družinico sprejel z odprtimi rokami. "Princ Harry, Meghan in Archie, vsi vam želimo miren in blagoslovljeno bivanje v Kanadi," je twitnil in dodal: "Prišli ste med prijatelje in tukaj ste vedno dobrodošli."

Poleg tega v Kanadi živi tudi Meghanina dobra prijateljica Jessica Mulroney, ki je poročena in ima štiri otroke, ki so na poroki Harryja in Meghan s cvetjem posipavali pot pred nevesto in ženinom. Ne dvomimo, da bosta prijateljici imeli dovolj časa, da nadoknadita zamujen čas. Kar se pa tiče Harryja, pa je ta Kanado obiskal, ko sta se z Meghan še spoznavala. Poleg tega pa se je v Kanadi mudil tudi v okviru svojih kraljevskih dolžnosti. Pred enim mesecem se je sicer govorilo, da bosta Meghan in Harry odpotovala v Los Angeles, kjer stanuje Meghanina mama Doria Ragland. Njun tiskovni predstavnik je kasneje potrdil:"Vojvoda Susseški in vojvodinja Susseška se veselita podaljšanega skupinskega preživljanja časa z družino. Zadnja dva božiča sta preživela na posestvu Sandringham v Norfolku, letošnje praznike pa bosta z novonastalo družinico in z mamo Doria Ragland."