Meghan in princ Harry sta se po praznikih vrnila v Veliko Britanijo

Meghan Markle in princ Harry sta se po praznikih, ki sta jih preživela v Kanadi skupaj s sinom Archiejem , vrnila v Veliko Britanijo, kjer sta v Londonu obiskala kanadsko visoko komisarko Janice Charette . Nazadnje sta se člana kraljeve družine v javnosti pojavila pred dvema mesecema, ko sta se skupaj s princem Williamom in Kate Middleton udeležila svečane prireditve ob dnevu (Remembrance Day), ko se Britanci spominjajo vseh padlih v vojnah.

Meghan in Harry sta se osebju višje komisarke zahvalila za toplo kanadsko gostoljubje, ki sta ga bila deležna tudi med njunim prazničnim potovanjem. Prav tako sta izkazala hvaležnost za podporo, ki sta jo prejela, ko sta bila zdoma. Člana kraljeve družine sta s Kanado zelo povezana, saj je Meghan pred poroko s Harryjem igrala v uspešni seriji Nepremagljivi dvojec, ki so jo snemali v Torontu. Kanada je bila tako dolga leta njen dom, dokler se ni preselila v London.

Prav tako sta ob koncu leta 2019 objavila vrsto fotografij svojih najlepših trenutkov preteklega leta. Izrazila pa sta tudi podporo vsem, ki so jih prizadeli avstralski požari, in jim namenila sočutno sporočilo: "Naše misli in molitve so s tistimi v Avstraliji, ki se še vedno spopadajo z uničujočimi požari, ki divjajo že mesece."