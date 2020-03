Meghan in princ Harry žarela v rdečem na eni zadnjih kraljevih dolžnosti

Ko sta odeta v živo rdečo barvo vkorakala v dvorano Royal Albert Hall v Londonu sta vojvoda in vojvodinja Susseška, princ Harry in Meghan Markle, požela stoječe ovacije, ki so ju spremljale vse dokler se nista usedla na svoja sedeža. Kraljevi par se je tokrat udeležil Mountbattnovega festivala glasbe v okviru njune zadnje kraljeve "turneje". Par bo namreč konec marca "odrešen" kraljevih dolžnosti in kraljevega naziva, saj sta se odločila za bolj zasebni način življenja s svojim sinom Archijem.

Harry je kot generalni kapitan kraljeve mornarice na dogodku nosil uniformo kraljeve mornarice v rdeči barvi, Meghan pa se je pojavila v dolgi rdeči obleki majhne britanske modne znamke Safiyaa. Na festivalu so se predstavili svetovni glasbeniki, skladatelji in dirigenti izbranih ansamblov kraljeve mornarice. Na dogodku pa so obeležili 75. obletnico konca druge svetovne vojne in 80. obletnico oblikovanja britanskih komandosov.