Meghan Markle bo gostujoča sodnica šova MasterChef Avstralija

Meghan Markle in njen mož, princ Harry, se trenutno mudita na zasebnem obisku Avstralije, v sklopu katerega se bosta udeležila dobrodelnih in poslovnih dogodkov. Zakonca sta se pred leti odpovedala svojima vlogama v kraljevi družini, to pa je njun prvi obisk Avstralije po letu 2018, ko sta se tja odpravila nekaj mesecev po poroki.

Meghan Markle je v sklopu obiska v Avstraliji pomagala streči hrano v zavetišču za ženske v Melbournu.

Harry se je v času obiska pridružil ekipi Australian Rules, kjer so ga naučili pravil športa, ki je podoben ameriškemu ragbiju, obiskal pa je tudi vojni spomenik v Canberri. Meghan je v Melbournu obiskala zavetišče za ženske, kjer je stregla hrano. Zakonca sta imela načrtovanih še nekaj obveznosti v Melbournu, med drugimi tudi obisk otroške bolnišnice, nato pa bosta obisk nadaljevala v Sydneyju.

Princ bo konec tedna glavni govorec na konferenci InterEdge Psychosocial Safety Summit, katere glavna tema je duševno zdravje, dobiček od prodaje vstopnic pa bo namenjen v dobrodelne namene.

Princ Harry in Meghan Markle sta na zasebnem obisku v Avstraliji.

Ko bosta odpotovala v Sydney, bo vojvodinja v sklopu vikend dogodka, ki je namenjen samo ženskam, imela osebne pogovore, udeleženke pa so za nekaj časa na samem z nekdanjo igralko, ki se je poročila z britanskim princem, in skupno fotografijo odštele od 1430 do 1941 evrov. Dogodek še ni razprodan, organizatorji pa naj bi sporočali, da je na voljo še veliko prostih sob. Kolikšnega plačila bo Meghan deležna, ni znano.

Predvsem vojvodinja naj bi Avstralijo videla kot dobro poslovno priložnost, odkar je začela snemati svojo oddajo o kuhanju, kjer ima znane goste, in zaradi prodaje izdelkov za dom in življenje, ki jih ponuja pod lastno znamko.