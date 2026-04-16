Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Meghan Markle bo gostujoča sodnica šova MasterChef Avstralija

Melbourne, 16. 04. 2026 11.00 pred 48 minutami 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle

Meghan Markle se bo v novi sezoni šova MasterChef Avstralija pojavila kot gostujoča sodnica. Vojvodinja sussekška je epizodo, v kateri bo sodelovala, posnela med obiskom Melbourna, je potrdila medijska hiša Network Ten, na avstralski televiziji pa bo na sporedu 19. aprila.

Meghan Markle in njen mož, princ Harry, se trenutno mudita na zasebnem obisku Avstralije, v sklopu katerega se bosta udeležila dobrodelnih in poslovnih dogodkov. Zakonca sta se pred leti odpovedala svojima vlogama v kraljevi družini, to pa je njun prvi obisk Avstralije po letu 2018, ko sta se tja odpravila nekaj mesecev po poroki.

Meghan Markle je v sklopu obiska v Avstraliji pomagala streči hrano v zavetišču za ženske v Melbournu.
FOTO: Profimedia

Harry se je v času obiska pridružil ekipi Australian Rules, kjer so ga naučili pravil športa, ki je podoben ameriškemu ragbiju, obiskal pa je tudi vojni spomenik v Canberri. Meghan je v Melbournu obiskala zavetišče za ženske, kjer je stregla hrano. Zakonca sta imela načrtovanih še nekaj obveznosti v Melbournu, med drugimi tudi obisk otroške bolnišnice, nato pa bosta obisk nadaljevala v Sydneyju.

Prijave za MasterChef Slovenija so že odprte!

Princ bo konec tedna glavni govorec na konferenci InterEdge Psychosocial Safety Summit, katere glavna tema je duševno zdravje, dobiček od prodaje vstopnic pa bo namenjen v dobrodelne namene.

Princ Harry in Meghan Markle sta na zasebnem obisku v Avstraliji.
FOTO: Profimedia

Ko bosta odpotovala v Sydney, bo vojvodinja v sklopu vikend dogodka, ki je namenjen samo ženskam, imela osebne pogovore, udeleženke pa so za nekaj časa na samem z nekdanjo igralko, ki se je poročila z britanskim princem, in skupno fotografijo odštele od 1430 do 1941 evrov. Dogodek še ni razprodan, organizatorji pa naj bi sporočali, da je na voljo še veliko prostih sob. Kolikšnega plačila bo Meghan deležna, ni znano.

Predvsem vojvodinja naj bi Avstralijo videla kot dobro poslovno priložnost, odkar je začela snemati svojo oddajo o kuhanju, kjer ima znane goste, in zaradi prodaje izdelkov za dom in življenje, ki jih ponuja pod lastno znamko.

Razlagalnik

Meghan Markle je ameriška igralka, ki se je leta 2018 poročila s princem Harryjem, vnukom britanske kraljice Elizabete II. Po poroki je postala vojvodinja Susseška. Par se je leta 2020 umaknil iz svojih kraljevih dolžnosti in se preselil v ZDA, kjer nadaljujeta s svojim javnim delovanjem, ločeno od britanske kraljeve družine.

Vojvodinja je ženska, ki je vojvodinja po rodu (hči vojvode ali vojvodinje) ali po poroki (žena vojvode). V britanski hierarhiji je vojvodinja ena najvišjih plemiških titul, ki je nižja le od kraljice in princese. Ta naziv ima zgodovinske korenine in je bil tradicionalno povezan z velikimi zemljiškimi posestvi in političnim vplivom.

Princ Harry in Meghan Markle sta se leta 2020 odločila, da se bosta umaknila od svojih kraljevih dolžnosti, kar je javnosti znano kot "Megxit". Kot glavna razloga sta navedla željo po večji zasebnosti, finančni neodvisnosti ter željo po drugačnem načinu življenja, ki bi bil manj obremenjujoč za njuno družino. Prav tako sta izrazila frustracije glede obravnave s strani nekaterih medijev in javnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sabro4
16. 04. 2026 11.45
zaigrana iz zlagana vojvodinja, praznoglava hlastalka za pozornostjo, uauuu ne vem če bom lahko spal do 19.aprila, komaj čakam.......
Odgovori
0 0
Amor Fati
16. 04. 2026 11.42
Trenutno je to vse kar lahko dobi. Več ne more dobiti.
Odgovori
0 0
bb5a
16. 04. 2026 11.35
Nikjer je nočjo vidt, pa je šla mal v Avstralijo sramoto delat...
Odgovori
+1
1 0
dadinho10
16. 04. 2026 11.22
Meghan je v Melbournu obiskala zavetišče za ženske, kjer je stregla hrano. Zakonca sta imela načrtovanih še nekaj obveznosti v Melbournu, med drugimi tudi obisk otroške bolnišnice, Evo vidite zakaj gre svet v popolnoma drugo smer... Ona gre v Australijo in obiskuje....Njen namen/posel/ je obiskovanje... Gostuje v Masterchefu, kjer bo "sodnica" za en izziv.... Kaksne so njene reference za to sodstvo? Ima sploh kaj kuharskega znanja? To da snema kuharsko oddajo, je kot da jo jaz snemam in dajam recepte in komentare... Ne vem, tam kandidatom ocitajo preproste kroznike pa premalo kreativnosti, drznosti, zacimb, ker je to le masterchef kroznik, potem pa kot gostujocega sodnika dobis nekoga, ki ne zna cebule narezati.
Odgovori
0 0
Sl0venc
16. 04. 2026 11.21
A zna ona sploh kaj skuhati? Dobra je samo za jeziti ljudi.
Odgovori
-1
0 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641