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Tuja scena

Meghan Markle bo sovoditeljica oddaje Junior MasterChef Avstralija

Sydney, 28. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle

Vojvodinja Sussekška bo sovoditeljica nove sezone Junior MasterChef Avstralija. Meghan Markle se bo pridružila kot posebna gostja ob voditeljici Poh Ling Yeow. Nekdanja igralka, ki se je lani kot gostja že pojavila v oddaji MasterChef Avstralija, je dejala, da se že zelo veseli sodelovanja.

Meghan Markle se bo vrnila v Avstralijo. Tokrat bo razlog njenega obiska poslovne narave, saj bo gostovala kot sovoditeljica oddaje Junior MasterChef Avstralija, ki bo na sporedu prihodnje leto. Vojvodinja je kot gostja sodelovala že v MasterChef Avstralija; kot je takrat sporočila televizijska mreža Paramount ANZ, je bila to najbolj gledana epizoda od leta 2023.

Meghan Markle je že gostovala v oddaji Masterchef Avstralija.
Meghan Markle je že gostovala v oddaji Masterchef Avstralija.
FOTO: Profimedia

Nekdanja igralka se trenutno sooča z novo družinsko dramo, saj njenega očeta Thomasa Marklea policija preiskuje zaradi suma posedovanja otroške pornografije. Ta obtožbe zanika in trdi, da gre za laži.

Meghan in princ Harry sta se aprila odpravila na štiridnevni obisk v Avstralijo, kjer je bila vojvodinja drugi dan odsotna, zato so pozneje istega dne sporočili, da je bila na snemanju oddaje. Za sodelovanje naj ne bi prejela plačila.

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"Tudi s svojima otrokoma rada kuham, zato bo mlade kuharske zvezdnike zabavno opazovati pri njihovem delu," je v izjavi za BBC dejala vojvodinja.

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