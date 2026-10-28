Meghan Markle bo sovoditeljica oddaje Junior MasterChef Avstralija

Meghan Markle se bo vrnila v Avstralijo. Tokrat bo razlog njenega obiska poslovne narave, saj bo gostovala kot sovoditeljica oddaje Junior MasterChef Avstralija , ki bo na sporedu prihodnje leto. Vojvodinja je kot gostja sodelovala že v MasterChef Avstralija; kot je takrat sporočila televizijska mreža Paramount ANZ , je bila to najbolj gledana epizoda od leta 2023.

Nekdanja igralka se trenutno sooča z novo družinsko dramo, saj njenega očeta Thomasa Marklea policija preiskuje zaradi suma posedovanja otroške pornografije. Ta obtožbe zanika in trdi, da gre za laži.

Meghan in princ Harry sta se aprila odpravila na štiridnevni obisk v Avstralijo, kjer je bila vojvodinja drugi dan odsotna, zato so pozneje istega dne sporočili, da je bila na snemanju oddaje. Za sodelovanje naj ne bi prejela plačila.