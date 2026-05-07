Meghan Markle delila nove fotografije ob sinovem 7. rojstnem dnevu

Princ Archie je dopolnil 7 let, njegova mama pa mu je ob rojstnem dnevu poklonila objavo na družbenem omrežju. Princ Harry in Meghan Markle sta se prvorojenca razveselila 6. maja 2019, tri leta pozneje pa sta dobila še hčerko, ki sta jo poimenovala Lilibet.
"Sedem let pozneje. Vse najboljše, najin zlati fantek," je ob fotografijah pripisala nekdanja igralka. Na prvi od fotografij je Archie še novorojenček, ki ga v naročju drži Harry, na drugi pa se deček s sestrico sprehaja po plaži, v eni roki pa drži večjo palico.
Odkar sta vojvodinja in vojvoda leta 2020 odstopila od svojih vlog v kraljevi družini, sta se preselila v Kalifornijo, svoja otroka pa vzgajata v Montecitu, kjer se trudita, da bi jima omogočila bolj normalno otroštvo, je pred časom dejala Meghan.
Čeprav nekdanji kraljevi par zasebnosti ne deli z javnostjo, pa vojvodinja, odkar je lani ponovno začela uporabljati družbena omrežja, občasno objavi družinske utrinke, a pri tem pazi, da obraza otrok nista nikoli obrnjena proti kameri. Čeprav je par v ekskluzivnem intervjuju z Oprah leta 2021 razkril, da naj bi se nekateri člani Harryjeve družine spraševali, kakšne polti bodo njuni otroci, pa je sedaj jasno, da sta deček in deklica podedovala očetove rdečkaste lase, za katere je princ pred časom dejal, da jih je dobil po pokojni materi, princesi Diani.
Princesa Diana, rojena kot Diana Spencer, je bila prva žena tedanjega valižanskega princa Charlesa in mati princa Williama ter princa Harryja. Bila je znana po svojem humanitarnem delu, zlasti pri ozaveščanju o aidsu, odpravljanju min in pomoči brezdomcem. Zaradi svoje karizme in empatije je postala svetovno znana kot 'princesa ljudskih src', njena tragična smrt v prometni nesreči v Parizu leta 1997 pa je sprožila ogromen val žalovanja po vsem svetu in trajno spremenila odnos javnosti do britanske monarhije.
Naziv vojvoda (duke) in vojvodinja (duchess) sta najvišja plemiška naslova v britanskem sistemu, ki stoji takoj za člani kraljeve družine. Zgodovinsko so bili vojvode vladarji vojvodin, danes pa so to častni naslovi, ki jih monarh podeli članom svoje družine ali zaslužnim posameznikom. Čeprav so ti nazivi povezani z določenimi geografskimi območji, v sodobnem času ne prinašajo neposredne politične oblasti nad temi regijami, temveč predstavljajo status in pripadnost visokemu plemstvu.
Montecito je ekskluzivna in mirna skupnost v okrožju Santa Barbara v Kaliforniji, ki je znana po svoji zasebnosti, razkošnih posestvih in naravnih lepotah, saj leži med gorovjem Santa Ynez in Tihim oceanom. Zaradi svoje odmaknjenosti in varnosti je postal priljubljena lokacija za številne svetovno znane osebnosti, ki si želijo umika iz središča pozornosti in bolj sproščenega življenjskega sloga stran od vrveža velikih mest, kot je Los Angeles.
