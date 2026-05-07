Tuja scena

Meghan Markle delila nove fotografije ob sinovem 7. rojstnem dnevu

Kalifornija, 07. 05. 2026 12.06 pred 27 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Princ Archie

Meghan Markle je sledilce na družbenem omrežju ob sinovem 7. rojstnem dnevu razveselila z objavo dveh novih fotografij. Vojvodinja in njen mož sicer skrbno skrivata zasebnost svojih otrok, občasno pa le naredita izjemo in objavita družinske fotografije, a ne pokažeta otroških obrazov.

Princ Archie je dopolnil 7 let, njegova mama pa mu je ob rojstnem dnevu poklonila objavo na družbenem omrežju. Princ Harry in Meghan Markle sta se prvorojenca razveselila 6. maja 2019, tri leta pozneje pa sta dobila še hčerko, ki sta jo poimenovala Lilibet.

"Sedem let pozneje. Vse najboljše, najin zlati fantek," je ob fotografijah pripisala nekdanja igralka. Na prvi od fotografij je Archie še novorojenček, ki ga v naročju drži Harry, na drugi pa se deček s sestrico sprehaja po plaži, v eni roki pa drži večjo palico.

Odkar sta vojvodinja in vojvoda leta 2020 odstopila od svojih vlog v kraljevi družini, sta se preselila v Kalifornijo, svoja otroka pa vzgajata v Montecitu, kjer se trudita, da bi jima omogočila bolj normalno otroštvo, je pred časom dejala Meghan.

Čeprav nekdanji kraljevi par zasebnosti ne deli z javnostjo, pa vojvodinja, odkar je lani ponovno začela uporabljati družbena omrežja, občasno objavi družinske utrinke, a pri tem pazi, da obraza otrok nista nikoli obrnjena proti kameri. Čeprav je par v ekskluzivnem intervjuju z Oprah leta 2021 razkril, da naj bi se nekateri člani Harryjeve družine spraševali, kakšne polti bodo njuni otroci, pa je sedaj jasno, da sta deček in deklica podedovala očetove rdečkaste lase, za katere je princ pred časom dejal, da jih je dobil po pokojni materi, princesi Diani.

Princesa Diana, rojena kot Diana Spencer, je bila prva žena tedanjega valižanskega princa Charlesa in mati princa Williama ter princa Harryja. Bila je znana po svojem humanitarnem delu, zlasti pri ozaveščanju o aidsu, odpravljanju min in pomoči brezdomcem. Zaradi svoje karizme in empatije je postala svetovno znana kot 'princesa ljudskih src', njena tragična smrt v prometni nesreči v Parizu leta 1997 pa je sprožila ogromen val žalovanja po vsem svetu in trajno spremenila odnos javnosti do britanske monarhije.

Naziv vojvoda (duke) in vojvodinja (duchess) sta najvišja plemiška naslova v britanskem sistemu, ki stoji takoj za člani kraljeve družine. Zgodovinsko so bili vojvode vladarji vojvodin, danes pa so to častni naslovi, ki jih monarh podeli članom svoje družine ali zaslužnim posameznikom. Čeprav so ti nazivi povezani z določenimi geografskimi območji, v sodobnem času ne prinašajo neposredne politične oblasti nad temi regijami, temveč predstavljajo status in pripadnost visokemu plemstvu.

Montecito je ekskluzivna in mirna skupnost v okrožju Santa Barbara v Kaliforniji, ki je znana po svoji zasebnosti, razkošnih posestvih in naravnih lepotah, saj leži med gorovjem Santa Ynez in Tihim oceanom. Zaradi svoje odmaknjenosti in varnosti je postal priljubljena lokacija za številne svetovno znane osebnosti, ki si želijo umika iz središča pozornosti in bolj sproščenega življenjskega sloga stran od vrveža velikih mest, kot je Los Angeles.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
meghan markle princ archie princ harry rojstni dan sin sedem let

Ana iz šova Sanjski pričakuje prvega otroka
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Slovenski starši in njihovi otroci dokazali, kako pomembno je sodelovanje
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želi imeti vsaka
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
''Odstranitev 30 % penisa mi je rešila življenje''
Kardiolog razkriva 5 pijač, ki jih nikoli ne pije zaradi zdravja srca
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Mislite, da boste s tem shujšali, zgodi se pa nasprotno
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Slovenec o svojem uspehu s picami
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Blanca
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
