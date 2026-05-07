Meghan Markle delila nove fotografije ob sinovem 7. rojstnem dnevu

Princ Archie je dopolnil 7 let, njegova mama pa mu je ob rojstnem dnevu poklonila objavo na družbenem omrežju. Princ Harry in Meghan Markle sta se prvorojenca razveselila 6. maja 2019, tri leta pozneje pa sta dobila še hčerko, ki sta jo poimenovala Lilibet .

"Sedem let pozneje. Vse najboljše, najin zlati fantek," je ob fotografijah pripisala nekdanja igralka. Na prvi od fotografij je Archie še novorojenček, ki ga v naročju drži Harry, na drugi pa se deček s sestrico sprehaja po plaži, v eni roki pa drži večjo palico.

Odkar sta vojvodinja in vojvoda leta 2020 odstopila od svojih vlog v kraljevi družini, sta se preselila v Kalifornijo, svoja otroka pa vzgajata v Montecitu, kjer se trudita, da bi jima omogočila bolj normalno otroštvo, je pred časom dejala Meghan.