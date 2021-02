Meghan Markle dobila tožbo proti britanskemu tabloidu

Sodnik Mark Warby se je strinjal, da je bila uporaba zasebnik pisem povsem neprimerna: "Šlo je za osebno in zasebno pismo. Večina objavljenega je govorila o lastnem vedenju tožnice, njenih občutkih, občutkih tesnobe zaradi vedenja njenega očeta. To so same po sebi zelo osebne stvari, ki niso za objavo. Tožnica je upravičeno pričakovala, da bo vsebina pisma ostala zasebna. Članki so posegli v njeno razumno pričakovanje. V tem primeru ni možnosti, da bi se sojenje končalo drugače kot v korist tožnice."

V izjavi po sodbi je Meghan dejala, da je hvaležna, da so Associated Newspaper inThe Mail soočeni s prevzemanjem odgovornosti za 'njihovo prakso, ki je nezakonita in nehumana'. "Te taktike (in tiste njihovih sestrskih publikacij časopisa MailOnline in Daily Mail) niso nove. Pravzaprav trajajo že dolgo in trajajo brez posledic. Za vpletene je to igra. Za mene in mnoge druge pa je to resnično življenje, pravi odnosi ter velika in resnična žalost. Škoda, ki so jo naredili ostaja in je še vedno zelo globoka. Svet potrebuje zanesljive, preverjene z dejstvi in visokokakovostne novice. To, kar počnejo The Mail in vse njene sestrske publikacije pa je ravno nasprotno. Vsi izgubimo, ko se neresnične informacije prodajajo kot resnične in ko se moralno izkoriščanje prodaja bolje kot sposobnost in ko podjetje ustvari svoj poslovni model tako, da ga gradi na bolečini drugih ljudi," je povedala Marklova po končanem sodnem postopku.

Svoje uradno mnenje o sodbi so objavili tudi pristojni na The Mailu, zapisali so: "Nad današnjim skrajšanjim sojenjem in končno sodbo smo zelo presenečeni in razočarani, saj nam ni bilo dovoljeno, da bi priložili vse dokaze in da bi se zagovarjali na odprtem sodišču. Sodbo skrbno preučujemo in se bomo pravočasno odločili, ali bomo vložili pritožbo." Pristojni na mediju namreč menijo, da je bila sodba namenoma skrajšana v korist Meghan Markle in da sami niso dobili pravičnega deleža za zagovor in obrambo.