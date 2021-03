Meghan Markle: Družina si zasluži osnovno pravico do zasebnosti

V nepredvajanem posnetku, ki ga je v ponedeljek objavil portal O, The Oprah Magazine, iz intervjuja z Oprah Winfrey je 39-letna vojvodinja Susseška (prvič po zaroki s princem Harryjem leta 2017) spregovorila o posegih v zasebnost, ki so jih ona in njena družina v zadnjih letih doživeli.

"Mislim, da ima vsakdo osnovno pravico do zasebnosti. Osnovno. Ne govorimo o ničemer, kar kdorkoli drug ne bi pričakoval,"je dejala Meghan Markle v pogovoru z Oprah nato pa na konkretnem primeru pojasnila, kaj s tem misli.

"Če ste v službi in imate na mizi fotografijo svojega otroka, vaš sodelavec pa reče: 'O moj bog, vaš otrok je tako srčkan. To je fantastično! Ali lahko dobim vaš telefon, da vidim vse slike vašega otroka?' Ti mu odvrneš: 'Ne. To je slika, ki sem jo pripravljena deliti z vami," pripoveduje noseča Meghan.

V nadaljevanju pove: "In če še kar ne odneha in vztraja: 'Ampak saj ste mi že pokazali to (fotografijo). Zato mi morate pokazati vse. Veš kaj, najel bom nekoga, da bo čakal pred tvojo hišo ali se skrival v grmovju in fotografiral tvoje dvorišče, ker si izgubila svojo pravico do zasebnosti … zato ker ste z menoj delili eno fotografijo."