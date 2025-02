Meghan Markle in Billie Eilish presenetili 15-letno žrtev požarov

Meghan Markle in Billie Eilish sta presenetili žrtev požarov. 43-letna vojvodinja sussekška je z objavo na družbenem omrežju razkrila, da sta s 23-letno dobitnico devetih grammyjev skupaj obdarili najstnico, ki je izgubila vse v nedavnih požarih v Los Angelesu. "Pravkar so mi povedali, da je prispelo nekaj, kar sem čakala," je igralka povedala na začetku videoposnetka, ko je navdušeno hodila skozi svoj dom. Ko je prišla v sobo, si je oddahnila, ko je videla, da jo čaka škatla, polna dobrin.

Meghan, ki se je rodila in odraščala v Los Angelesu in zdaj živi v Montecitu, je pojasnila, da sta bila pred približno dvema ali tremi tedni s soprogom, 40-letnim princem Harryjem, skupaj v Altadeni v Kaliforniji in obiskala skupnost, kjer so pogoreli domovi. Številni prebivalci Altadene so izgubili svoje domove v enem od več gozdnih požarov, ki so v začetku januarja pustošili po območju Los Angelesa.

Nato je povedala, da je takrat srečala mamo, ki je s svojo 15-letno hčerko pregledovala škodo na svojem domu. "Ta mama je našla nekaj stvari, in ko sem se pogovarjala z njo, sem se obrnila in videla to mlado žensko," je rekla Meghan, ko je imela v mislih najstnico. Povedala je, da ji je mama najstnice zaupala, da je slednja takoj ob prihodu na prizorišče stekla v svoj dom in iskala majico s koncerta Billie Eilish, ki ga je ne dolgo nazaj obiskala. Iskala je zaman, njenega ljubega kosa oblačila ni bilo več.