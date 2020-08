Meghan Markle in princ Harry kupila hišo

"Princ in igralka sta se julija preselila v svoj družinski dom," je povedal predstavnik slavnega para za People. "Vselili so se v mirno sosesko, kjer imajo dovolj zasebnosti, in upajo, da bodo to spoštovali tudi njihovi sosedje."

HarryinMeghan si želita, da bo njun enoletni sinArchie odraščal v Santa Barbari in da bo imel kar se da normalno življenje, poroča portal Page Six. Preden se je slavna družina preselila v Santa Barbaro, je živela v vili igralca Tylerja Perryja.

Zdaj ko sta se Harry in Meghan preselila, bosta bližje svoji prijateljici Oprah Winfrey, ki ima v lasti številne nepremičnine v kraju in živi na osupljivem posestvu, ki leži v naselju Montecito v Santa Barbari. Oprah pa ni edina zvezdnica, Meghan in Harry bosta za slavne sosede imela tudi voditeljico Ellen DeGeneres in igralca Roba Lowa.

Princ Harry in Meghan Markle sta v času epidemije v Los Angelesu, kjer sta začasno živela, z zaščitnima maskama na obrazu in vrečkami živil dostavljata hrano ljudem, ki spadajo v rizično skupino. Pri tem sta sodelovala z neprofitno dobrodelno organizacijo Project Angel Food,ki dostavlja hrano ljudem s kroničnimi boleznimi, zaradi česar so v času epidemije toliko bolj ogroženi.