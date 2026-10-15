Meghan Markle in princ Harry na prvem uradnem dogodku: Lepo se je vrniti

Meghan Markle in princ Harry sta se prvič od vrnitve v Veliko Britanijo pojavila na uradnem dogodku, ki je bil organiziran za dober namen. Zakonca sta z roko v roki obiskala organizacijo Skupnostni snemalni studio v Nottinghamu, pred tem pa sta si vzela nekaj minut in poklepetala s približno 100 oboževalci, ki so ju pričakali pred vhodom.

Oboževalci so se razveselili Meghan Markle. FOTO: Profimedia

"Lepo se je vrniti," je dejala vojvodinja Sussekška, ko ji je ena od prisotnih pokazala fotografijo iz leta 2017, ko sta kot zaročeni par prišla v njihov kraj, pa jo je Meghan z nasmehom pozdravila: "To je res nekaj posebnega!" Zbrani so se sicer posebej razveselili prav nekdanje ameriške igralke in vzklikali: "Radi te imamo, vojvodinja Meghan!"

Princ Harry in Meghan Markle sta se po devetih letih vrnila v Nottingham. FOTO: Profimedia

Prav v Nottinghamu se je Meghan s Harryjem prvič pojavila na uradnem dogodku, le štiri dni pred tem pa sta sporočila, da sta zaročena. Zakonca sta se tokrat udeležila dogodka, ki ga je organizirala dobrodelna organizacija za otroke, ki jim nudi glasbena izobraževanja, zdaj pa so svoj program razširili še na športne aktivnosti in razna mentorstva.