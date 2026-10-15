Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Meghan Markle in princ Harry na prvem uradnem dogodku: Lepo se je vrniti

Nottingham, 15. 10. 2026 15.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Harry in Meghan Markle

Devet let po tem, ko sta se princ Harry in Meghan Markle v Nottinghamu prvič uradno pojavila skupaj kot par, sta se prav tam prvič po selitvi nazaj v Združeno kraljestvo z roko v roki udeležila uradnega dogodka.

Meghan Markle in princ Harry sta se prvič od vrnitve v Veliko Britanijo pojavila na uradnem dogodku, ki je bil organiziran za dober namen. Zakonca sta z roko v roki obiskala organizacijo Skupnostni snemalni studio v Nottinghamu, pred tem pa sta si vzela nekaj minut in poklepetala s približno 100 oboževalci, ki so ju pričakali pred vhodom.

Oboževalci so se razveselili Meghan Markle.
Oboževalci so se razveselili Meghan Markle.
FOTO: Profimedia

"Lepo se je vrniti," je dejala vojvodinja Sussekška, ko ji je ena od prisotnih pokazala fotografijo iz leta 2017, ko sta kot zaročeni par prišla v njihov kraj, pa jo je Meghan z nasmehom pozdravila: "To je res nekaj posebnega!" Zbrani so se sicer posebej razveselili prav nekdanje ameriške igralke in vzklikali: "Radi te imamo, vojvodinja Meghan!"

Princ Harry in Meghan Markle sta se po devetih letih vrnila v Nottingham.
Princ Harry in Meghan Markle sta se po devetih letih vrnila v Nottingham.
FOTO: Profimedia

Prav v Nottinghamu se je Meghan s Harryjem prvič pojavila na uradnem dogodku, le štiri dni pred tem pa sta sporočila, da sta zaročena. Zakonca sta se tokrat udeležila dogodka, ki ga je organizirala dobrodelna organizacija za otroke, ki jim nudi glasbena izobraževanja, zdaj pa so svoj program razširili še na športne aktivnosti in razna mentorstva.

Preberi še Princ Harry in Meghan Markle prvič skupaj v javnosti od selitve na Otok

Harry in Meghan sta se z družino konec avgusta po šestih letih v ZDA vrnila v prinčevo domovino, kjer bosta nadaljevala z delom v dobrodelnih organizacijah. Kljub selitvi nista nazaj prevzela uradnih vlog v kraljevi družini, katerima sta se odpovedala leta 2020.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
meghan markle princ harry javnost zakonca prvi uradni dogodek vrnitev

Zvezdnica serije Veliki pokovci drugič mama

24ur.com Princ Harry in Meghan Markle prvič skupaj v javnosti od selitve na Otok
Zadovoljna.si Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
Zadovoljna.si Princ Harry in Meghan Markle najavila vrnitev v Veliko Britanijo
24ur.com Je selitev Harryja in Meghan preračunljiva poteza, da iztržita največ zase?
Moskisvet.com Takšen vzdevek je Meghan Markle nadel britanski kralj
24ur.com Bosta Harry in Meghan v Združenem kraljestvu ostala le eno leto?
24ur.com Harry in Meghan pristala v Veliki Britaniji: Vrnila sta se z otrokoma
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
zadovoljna
Portal
Slavni igralec je postal neprepoznaven
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
cekin
Portal
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Zimski dodatek za upokojence bo rasel vsako leto, do leta 2030
Zimski dodatek za upokojence bo rasel vsako leto, do leta 2030
moskisvet
Portal
Članica bogate kraljeve družine omedlela, triletnik ostal sam ob cesti
Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?
Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
dominvrt
Portal
Največ umazanije v pralnem stroju pogosto ni tam, kjer mislite
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
Hitro kosilo iz manj kot 5 sestavin: preprosta italijanska jed, ki nas reši lakote
Hitro kosilo iz manj kot 5 sestavin: preprosta italijanska jed, ki nas reši lakote
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
voyo
Portal
Predsedniška igra
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009