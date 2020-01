Meghan in Harry nista prva, ki se umikata iz britanske kraljeve družine

Kraljeva zakonca, princ Harry in Meghan Markle, ki sta se umaknila od opravljanja kraljevih dolžnosti, nista prva, ki sta zapustila britansko kraljevo družino. Ena od teh je bila tudi Harryjeva mama, princesa Diana, s katero si zakonca delita iste razloge za umik.

Kot smo že poročali sta princ Harry in Meghan Markle na svojem Instagramu sporočila, da se umikata kot vidnejša člana britanske kraljeve družine.Pojasnila sta, da želita uravnotežiti njun čas v Združenem kraljestvu in Severni Ameriki, hkrati pa se osredotočiti na naslednje poglavje, v katerem bosta začela tudi novo dobrodelno entiteto. Meghan in Harry pa nista prva, ki sta se odločila, da se bosta umaknila in opustila opravljanje kraljevih dolžnosti. Prvi spektakularni umik je bila abdikacija kralja Edvarda VIII., francoska tiskovna agencija AFPpa navaja še primere princa Andrewa, princese Diana in Fergie. Edvard VIII. Edvard VIII., stric kraljice Elizabete II., se je leta 1936 odrekel prestolu, da bi se lahko poročil z dvakratno ameriško ločenko Wallis Simpson, ki jo je spoznal, ko je bila še poročena. Niti vlada niti anglikanska cerkev nista dopustili, da bi se z monarhom poročila ločenka, zato je abdiciral. Romantična zveza je sprožila velik škandal, vendar je kraljeva družina hitro vzpostavila red, saj je prestol nato pripadel njegovemu bratu, vojvodi Yorškemu, očetu kraljice Elizabete II., ki je postal kralj Jurij VI. Par se je poročil maja 1937 v Franciji, skupaj sta živela vse do Edvardove smrti, pokopana pa sta na kraljevem pokopališču v Frogmoru, blizu grada Windsor. Princ Andrew Njegov umik iz kraljeve družine ni bil prostovoljen, ampak se je z vseh kraljevih dolžnosti novembra lani umaknil zaradi škandala in prijateljevanja z ameriškim milijonarjem in obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Da se umika z vseh kraljevih dolžnosti, je princ Andrew konec novembra lani sporočil po odmevnem intervjuju za britanski BBC, v katerem je spregovoril o prijateljevanju z Epsteinom in zanikal očitke o vpletenosti v spolne škandale, povezane z njim. Od takrat princa Andrewa, ki je tretji sin kraljice Elizabete II., skoraj niso videli v javnosti. Izstopiti je moral tudi iz številnih društev, katerih pokrovitelj je bil.

Princesa Diana Umik Diane, matere princa Harryja, iz kraljeve družine, je potekal v dveh fazah. Leta 1993 je sporočila, da zmanjšuje svoje obveznosti glede zasebnega življenja po ločitvi od prestolonaslednika princa Charlesa. Po njuni ločitvi avgusta 1996 je odstopila iz več deset dobrodelnih organizacij, odvzeli so ji kraljevi naslov 'njena visokost', s čimer je tudi uradno zapustila kraljevo institucijo. Eden od razlogov za njeno odločitev so, podobno kot pri princu Harryju in Meghan, zapleteni odnosi s tabloidnimi mediji in pritisk zaradi medijske pozornosti.

Fergie Sarah, vojvodinja Yorška in nekdanja žena princa Andrewa, se je iz kraljeve družine umaknila leta 1996, istega leta, kot sta se ločila princ Charles in Diana. Kljub temu se Sarah s hčerkama Beatrice in Eugenie udeležuje nekaterih družinskih dogodkov, med drugim se je udeležila tudi poroke Harryja in Meghan leta 2018.