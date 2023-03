Meghan Markle in princ Harry potrdila, da se morata izseliti iz hiše v Windsorju

Hišo, ki naj bi jo sedaj zasedel princ Andrew , sta Meghan in Harry po poroki dobila v dar od pokojne kraljice Elizabete II. , stoji pa na posestvu Windsorskega gradu v okrožju Berkshire. Vojvoda in vojvodinja Susseška sta hišo, ki je v lasti kraljevine, v letih 2018 in 2019 prenovila, stroški prenove pa so ocenjeni na 2,7 milijona evrov. Stroške so sprva krili davkoplačevalci prek državne donacije, nato pa jih je v celoti povrnil vojvoda.

Princ Andrew, ki je drugi sin pokojne kraljice, sedaj živi v eni izmed hiš v bližini posestva, ta pa ima 31 spalnic in je veliko večja od te, ki mu jo sedaj ponuja brat, a zanjo ne zmore več plačevati stroškov vzdrževanja, saj so mu bili po škandalu s spolnimi obtožbami leta 2019 odvzeti naziv in vojaški čini, kralj pa naj bi mu želel znižati tudi prejemke. Februarja 2022 je bil primoran poravnati vsoto, ki so jo dosegli s poravnavo ene izmed žrtev, točni znesek pa javnosti ni bil razkrit.

Hiša ima sicer bogato in pestro zgodovino. Leta 1792 jo je dala zgraditi kraljica Charllote, žena kralja Jurija III. Britanskega, zase in za svoje hčere, da bi imele svoj prostor, kamor so lahko občasno pobegnile in se sprostile. Takrat je bilo popularno, da so premožni gradili velike domove, ki so služili kot idilične podeželske koče.