Meghan Markle in princ Harry praznujeta tretjo obletnico poroke

Meghan inHarrysta se poročila pred natanko tremi leti na gradu Windsor. Ob prisotnosti kraljeve družine in množice zvezdniških gostov, med katerimi so bili tudiOprah Winfrey, James Blunt, Idris Elba, Amala in George Clooney, DavidinVictoria Beckham, Serena Williams in drugi, sta si prisegla večno zvestobo in tako pridobila naziv vojvoda in vojvodinja Susseška.

Ob današnji obletnici so se na družbenih omrežjih zvrstile številne čestitke oboževalcev, ki so maja 2018 spremljali veseli dogodek. Par se za uradno objavo ob obletnici sicer ni odločil, tretjo obletnico poroke pa bodo zagotovo spremljale majhne pozornosti, ki so obeležile spomin na veseli dogodek že v preteklih dveh letih.