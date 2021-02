Meghan Markle in princ Harry pričakujeta drugega otroka

Meghan in Harry sta veselo novico sporočila s črno-belo fotografijo, ki jo je posnel njun dolgoletni prijatelj, priznani fotograf Misan Harriman . Nasmejana in bosa ležita na travi, Meghan v Harryjevem naročju. Medtem ko jo zaljubljeno gleda, ima roko na njenem nosečniškem trebuščku.

"Meg, bil sem na vajini poroki in bil sem priča temu, kako se je ta ljubezenska zgodba začela. In, moja prijateljica, kako sem vesel in počaščen, da sem jo lahko ujel, kako raste. Vojvodi in vojvodinji Susseški čestitam ob tej veseli novici," je zapisal ob tem.

Novico so potrdili tudi predstavniki kraljevega para."Potrdimo lahko, da bo Archie starejši bratec. Vojvoda in vojvodinja Susseška sta presrečna, ker pričakujeta drugega otroka,"so zapisali.

Archie bo 6. maja star dve leti.