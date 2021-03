Meghan Markle in princ Harry se nista poročila pred uradno poroko

Meghan Markle in princ Harry znova razburjata javnost. Tokrat so ju ujeli na laži, in sicer se skrivna poroka, o kateri sta govorila v razvpitem intervjuju z Oprah, nikoli ni zgodila.

Kraljevi predstavnik za medije je dejal, da je par sicer izmenjal svoje zaobljube nekaj dni pred uradno kraljevo poroko, ki je bila 19. maja leta 2018. Šlo je za zasebni dogodek, vendar izmenjava zaobljub v Veliki Britaniji ni uradni dogodek, je poudaril kraljevi predstavnik, tako da princ Harry in Meghan Markle nista bila poročena pred uradnim dogodkom. Meghan Markle in princ Harry To postavlja na laž predvsem vojvodinjo, ki je 7. marca v intervjuju z znano voditeljico pogovornih oddaj dejala: "Veste, tri dni pred najino uradno poroko, bila midva že poročena. Nihče ni vedel za to. Obljube sva napisala v najini sobi in si jih izmenjala na dvorišču. Poročil naju je nadškof iz Canterburyja." PREBERI ŠE Meghan in Harry po intervjuju najmanj priljubljena do zdaj Ameriški tabloid je iz uradnega registra pridobil poročni list vojvodinje in princa, na tem pa je kot uradni datum njune poroke naveden 19. maj. Govorice o tem, da je Marklova priredila resnico, so se začele takoj, ko je bil intervju predvajan na televiziji. Tudi britanski vikar je v začetku meseca že zanikal trditev Marklove, da sta se poročila že pred uradno poroko. Pojasnil je, da ima angleška cerkev pravilo, v katerem je določeno, da mora imeti vsaka poroka vsaj dve priči in da se mora obred odvijati v uradnem prostoru za bogoslužje, česar pa se vojvodinja in princ nista držala.