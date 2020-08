Meghan Markle in princ Harry sta v Santa Barbari našla svoj mir

Kraljeva zakonca sta končno našla dom in kraj, kjer se dobro počutita. Potem ko se je na začetku letošnjega leta princ Harry skupaj s soprogo Meghan Markle oddaljil od drugih članov kraljeve družine, sta zakonca sprva odpotovala v Kanado, nato pa sta več mesecev preživela v rodnem kraju ameriške igralke v Los Angelesu. Pred kratkim sta vojvoda in vojvodinja Sussekška kupila novi dom v Santa Barbari v Kaliforniji.

Anonimen vir blizu kraljevima zakoncema je za revijo People povedal, da je to ključni trenutek tudi za njunega sina Archieja . "To je njihov novi stalni dom," je povedal vir, "vse od prihoda Archieja je bil preplet dogodkov zelo buren, mnogo stvari je ostalo v zraku. Vsekakor ni bilo lahko. Prvič po dolgem času sta spet našla srečo in osredotočenost na določeno stvar."

Novo domovanje je blizu Meghanine matere Dorie Ragland. "Hiša ima ogromen vrt, kjer se lahko Archie igra. Navdušeni so in veselijo se, da bodo lahko samostojno zaživeli." O nakupu je na začetku meseca poročal že Fox News: "Vojvoda in vojvodinja Sussekška sta se julija preselila v hišo v Kaliforniji. Od prihoda sta se skušala udobno namestiti in uživata v miru in zasebnosti. Upata, da bodo sosedje spoštovali njune želje."