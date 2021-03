Meghan Markle in princ Harry že načrtujeta porod deklice

Meghan Markle in princ Harry

"Meghan je porod doma načrtovala že pri prvorojencu Archieju, vendar veste, kaj pravijo o najbolje zastavljenih načrtih. Pred porodom ji je zdravnik svetoval, da zaradi varnosti otroka in nje same otroka rodi v bolnišnici, na kar je potem Meghan tudi pristala. Njun dom v Kaliforniji pa je zelo lep in primeren za domač porod," je povedal nek vir blizu para.