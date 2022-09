Princeso Charlotte in Meghan Markle na pogrebu premagale solze

Medtem ko je večji del kraljeve družine na pogrebu kraljice Elizabete II. ob krsti korakal resnega obraza in pazil, da ga niso premagala čustva, Meghan Markle in mlada princesa Charlotte nista mogli zadržati solz, ob petju britanske himne pa je bil ganjen tudi kralj Karel III.

Sedemletna princesa Charlotte na pogrebu svoje prababice kraljice Elizabete II. ni mogla zadržati solz. Med sprevodom kraljičine krste je namreč zajokala, ob čimer ji je podporo takoj ponudila njena mama Kate Middleton, ki je hodila za njo. Ob njej sta se sprehodila tudi njen devetletni brat George in kraljica soproga Camilla. Najmlajši sin princa in princese Walesa, princ Louis, se na odločitev staršev pogreba ni udeležil, saj je še premlad, da bi razumel dogajanje.

Charlotte in George sta bila najmlajša člana družine, ki sta se udeležila pogreba v Westminstrski opatiji, prav tako pa sta s svojimi starši in drugimi sorodniki spremljala krsto svoje prababice na pogrebnem sprevodu po središču Londona, vse do Windsorja, kjer so kraljico pokopali v družinski grobnici. V kapeli sv. Jurija sta skupaj z drugimi udeleženci pela britansko himno, med katero je bil vidno ganjen tudi kralj Karel III.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Na pogrebu so čustva prevzela tudi Meghan Markle, ki je, medtem ko so krsto pokojne monarhinje naložili v avto, ki jo je odpeljal v Windsor, potočila nekaj solz. Te si je hitro obrisala s svojimi črnimi rokavicami. Soproga princa Harryja se je na pogrebu s svojo opravo poklonila kraljici, saj si je nadela par uhanov z diamanti in biseri, ki jih je nosila med svojim prvim samostojnim izletom s kraljico leta 2018. Prav tako je nosila črno obleko britanske modne oblikovalke Stelle McCartney, ki jo je, sicer v modri barvi, nosila aprila leta 2018 na praznovanju 92. rojstnega dneva Elizabete II., ki je potekalo v dvorani Royal Albert Hall.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right