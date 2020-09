Meghan Markle izkazala podporo tekmovalcu ameriških 'Talentov'

VoditeljTerry Crews je tekmovalca Archieja Williamsa, ki je odpel pesem Eltona Johna Don’t Let the Sun Go Down on Me, presenetil z videoposnetkom Meghan Markle, ki mu je poslala čestitke."Želela sem ti sporočiti, da nas je tvoja zgodba ganila in zate navijamo vsak teden, pa ne zato, ker smo povezani s tvojim imenom," je v smehu dejala vojvodinja. S princem Harryjem sta namreč sina poimenovalaArchie.

"Pošiljam ti prav posebno sporočilo, ki ga bom verjetno govorila vse življenje, toda to noč je namenjen prav tebi: Archie, ponosni smo nate in navijamo zate, komaj čakamo, da vidimo, kaj boš naredil v prihodnosti. Smo na tvoji strani, imejte prijeten večer," je v prisrčnem videoposnetku povedala Meghan, ki je nekoč blestela v serijiNepremagljivi dvojec (Suits).