Meghan je bila prepričana, da dvor kuje zaroto proti njej

Meghan Markle, Susseška vojvodinja in žena princa Harryja, je bila prepričana, da so se dvorni delavci zarotili proti njej, piše Fox News.Britanska dopisnica revije Vanity Fair Katie Nicholl je za The Timespovedala, da je Meghanina prijateljica razkrila, da se je vojvodinja že od začetka počutila kot nekdo, ki kraljevi družini preprosto ne pripada in ji nikoli ne bo.

"Prepričana je bila, da se kuje zarota proti njej in zato se je odločila za izolacijo ter se preselila na posestvo Frogmore," je povedal vir Nichollsonovi in dodal: "Mislim, da se od začetka ni dobro počutila tam. To ni bilo življenje, ki ga je bila vajena in želela je čim dlje od tega okolja."