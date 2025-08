Meghan Markle je dopolnila 44 let: 'Zahvaljujem se svojemu možu'

Meghan Markle je na družbenem omrežju delila utrinek s praznovanja svojega 44. rojstnega dne. "Piham svečke ob zaključku čudovitih 24 urah in se zahvaljujem svojemu možu, prijateljem in družini, da so mi dan naredili tako poseben," je pripisala fotografiji iz slavnostne večerje.

Meghan se je zahvalila tudi sledilcem, ki so ji tekom dneva poslali ogromno rojstnodnevnih čestitk. "Tistim, ki jih ne poznam, a mi vsak dan pošiljate ljubezen – najlepša hvala. Vedite, da to čutim in cenim." Zahvalila pa se je tudi restavraciji, v kateri so obedovali, in chefu, ki je po njenem mnenju pripravil izvrstno hrano.

Igralka se je zadnje čase ponovno soočala s pikrimi kritikami. Pred kratkim jo je nekdanji kraljevi dopisnik časopisa Times, Valentine Low, obtožil novih zlorab nekdanjih zaposlenih. V nedavni epizodi podkasta Kinsey Schofield Unfiltered je Low razkril, da so bili nekateri občutljivejši člani kraljevega osebja resno zaskrbljeni, kaj bi jim Meghan lahko storila, še preden so anonimno delili svoje domnevne izkušnje. Te je avtor nato vključil v svojo knjigo Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, izdano leta 2022.

Predstavnik Meghan Markle je v izjavi za Page Six ostro kritiziral obtožbe in trdil, da Low še naprej obupano reciklira lažne, žaljive in dolgo diskreditirane obtožbe v očitnem poskusu prodaje knjig in oživljanja relevantnosti kot del širše in globoko zaskrbljujoče agende. "Vojvodinja se že leta sooča z neutemeljenimi napadi, pod krinko novinarstva, v neskončni kampanji blatenja," je še dodal.