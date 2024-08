Meghan Markle spregovorila o negativni izkušnji z družbenimi mediji

Princ Harry in Meghan Markle sta ustanovila The Parents' Network za podporo staršem, ki so izgubili otroke neposredno ali posredno zaradi družbenih medijev. Medtem ko je govorila o spletnem ustrahovanju in njegovih učinkih na mlade, je Meghan spregovorila o tem, kako jo je njena lastna izkušnja povezala s temi družinami. "Če ste preživeli kakršno koli stopnjo bolečine ali travme, verjamem, da je del naše poti, zdravljenja – vsekakor del moje – to, da smo lahko resnično odprti glede tega" je povedala na CBS Sunday Morning .

"Jaz se v svoj problem nisem še čisto poglobila, želim pa si, da se nihče več ne bi počutil tako, kot sem se jaz. Želim si, da ne bi nihče več razmišljal o tem in delal takšne načrte, kot sem jih jaz. Želim si, da ne bo nikoli več osebe, ki ji ne bi verjeli," je povedala in dodala: "Torej, če bom v svojem življenju nekoga rešila ali nekoga spodbudila, da iskreno preveri sočloveka in ne domneva, da je dobro, samo zaradi lepega videza, potem bom opravila svoje poslanstvo."

V intervjuju z Oprah Winfrey leta 2021 je 43-letna Markle razkrila, da je med nosečnostjo s sinom Archiejem imela samomorilne misli zaradi pritiska soočanja z življenjem v kraljevi družini in pritiskov britanskih medijev. "Enostavno nisem več želela biti živa," je rekla takrat. Igralka je zatrdila, da "preprosto ni videla rešitve" za številne neresnice, ki so se pojavljale o njej v medijih."Ponoči sem sedela budna in si mislila: 'Ne razumem, kako se vse to ustvarja'," je povedala.

Priznala je, da se je sprva bala povedati svojemu možu o svojih občutkih, ko pa je to storila, je rekla, da ji je zelo pomagal. Mama dveh otrok je tudi povedala, da se je na neki točki za pomoč obrnila na starejšega člana palače, a je bila zavrnjena. Meghan in Harry, ki imata petletnega princa Archieja in triletno princeso Lilibet, si zdaj prizadevata zagotoviti, da ostale družine ne bodo šle skozi enake težave kot oni oziroma si želita, da ostali prejmejo podporo, ki si jo zaslužijo.