Meghan Markle kmalu na porodniško, dojenček menda prihaja junija

Čeprav princ Harry in njegova žena Meghan Markle uradno še nista razkrila, kdaj se bosta razveselila drugega otroka, so v javnost že pricurljale informacije, da naj bi se to zgodilo že junija. Mama malega Archieja pa se bo v roku enega meseca počasi odpravila na porodniško.

Drugi otrokprinca Harryja in Meghan Marklenaj bi se rodil junija, poročajo britanski mediji. Mali Archiebo tako v dveh mesecih postal starejši bratec mali deklici. Veselo novico, da pričakujeta deklico, sta zakonca ekskluzivno zaupala Oprah Winfrey v eksplozivnem intervjuju, ki je šokiral predvsem Britance. Takrat se je držala kraljeve tradicije in ni želela deliti informacije o roku poroda, a zdaj se vedno bolj šušlja, da naj bi to bilo junija. Poleg tega pa zdaj britanski mediji pišejo, da naj bi se v roku štirih tednov odpravila na zasluženo porodniško. Prav zaradi nosečnosti pa se Meghan po priporočilu zdravnika ni smela pridružiti Harryju, ko je ta odšel v rodno Veliko Britanijo na pogreb dedka, princa Filipa. PREBERI ŠE Harry in Meghan v iskanju svobode: 'Lahko bi bilo drugače' Harry je pred dnevi v javnem slovesu od dedka omenil tudi še nerojeno hči: "Zelo te bomo pogrešali, a vedno se te bomo spominjali – tako mi kot državljani in cel svet. Meghan, Archie in jaz (tudi tvoja še nerojena pravnukinja) te bomo vedno hranili na posebnem mestu v naših srcih." Drugi otrok princa Harryja bo rojen v Združenih državah in bo s tem tudi prvi član britanske kraljeve družine, ki ne bo rojen na tleh Združenega kraljestva.