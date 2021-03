Meghan Markle: Kraljevina še kar širi laži o nama

Celotni intervju bo predvajan v nedeljo, 7. marca, vendar sta vojvodinja in princ v že predvajanih odlomkih dvignila veliko prahu.

Z znano voditeljico pogovornih oddaj sta bila odkrita, ko sta govorila o življenju in delu v kraljevi družini. Princ Harry je Oprah povedal, da si ne zna predstavljati, kako težko je bilo šele njegovi pokojni materi princesi Diani, ko se je ločila od princa Charlesain popolnoma sama preživljala to, kar doživlja sedaj on s svojo ženo.

Med tem časom so se ponovno pojavile tudi govorice o Meghaninem nadlegovanju zaposlenih v palači, v času, ko sta s princem Harryem še živela kot člana kraljeve družine. Vojvodinjin predstavnik za medije je te že zanikal in poudaril, da je bila prav bivša igralka tarča nadlegovanj.