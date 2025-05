Meghan Markle: Materinstvo sem si predstavljala popolnoma drugače

Meghan Markle si je materinstvo predstavljala popolnoma drugače. Vojvodinja Susseška je poslušalcem svojega podkasta v novi epizodi priznala, da si je vedno želela biti mama, a da je pričakovala drugačen razplet. 43-letnica je dejala, da je imela idealizirano predstavo o svoji, takrat bodoči vlogi. "Mislila sem, da bom imela govore z dojenčkom v naročju. Imela sem celotno vizijo. In na koncu ni bilo tako, kot sem si zamislila." Nasmehnila se je in pripomnila, da je veliko zunanjih dejavnikov nato vplivalo na njeno materinsko izkušnjo.

Igralka je prvorojenca Archieja rodila maja 2019, medtem ko sta s soprogom, princem Harryjem še živela v Angliji in opravljala kraljeve dolžnosti, ki sta jih kmalu po rojstvu sina opustila in se preselila v ZDA. Ko se jima je junija 2021 rodila hči Lilibet, sta že živela v več kot 12 milijonov evrov vredni vili v Montecitu v Kaliforniji. Tekom tega sta se novopečena starša soočala s številnimi pritiski, sovraštvom, obsojanjem javnosti in družinskimi spori.