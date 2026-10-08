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Tuja scena

Meghan Markle na večerji s pakistansko aktivistko Malalo Jusafzaj

London, 08. 10. 2026 12.01 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle in Malala Yousafzai

Prvič od selitve v Veliko Britanijo so vojvodinjo Sussekško opazili v Londonu. Meghan Markle se je tam v enem od luksuznih hotelov na večerji sestala s pakistansko aktivistko Malalo Jusafzaj, ki je znana po tem, da se zavzema za pravice do izobraževanja žensk. 29-letnica je tudi najmlajša dobitnica Nobelove nagrade.

Meghan Markle po selitvi v Veliko Britanijo obuja stara znanstva in snuje nove prijateljske vezi. Po letu 2020, ko je sodelovala s pakistansko aktivistko Malalo Jusafzaj, se je z 29-letno dobitnico Nobelove nagrade sestala v Londonu, to pa je tudi prvič, da so vojvodinjo Sussekško od vrnitve na Otok opazili v britanski prestolnici.

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Kmalu po njunem srečanju je na družbenem omrežju zaokrožila fotografija, na kateri ženski sedita skupaj za mizo. Meghan in Malala sta oktobra 2020 že sodelovali, ko se je nekdanji kraljevi par pakistanski aktivistki virtualno pridružil pri pogovoru o pomembnosti izobraževanja deklic po svetu in tako obeležil mednarodni dan deklic. "Z Meghan se strinjava, da pri tem, ko imajo deklice možnost izobraževanja, vse strani zmagajo," je takrat povedala Malala. Kaj je bil povod za njuno tokratno srečanje in o čem je tekla beseda, ni znano.

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Meghan Markle se od selitve v Anglijo sicer v javnosti redko pojavlja. Opazili so jo med druženjem z drugimi mamicami v zasebnem luksuznem klubu, sestala se je tudi s prijateljico in hollywoodsko voditeljico pogovorne oddaje Ellen DeGeneres ter njeno soprogo, pred dnevi pa so jo v objektive ujeli, ko sta se s princem Harryjem odpravila na kosilo v lokalni pub.

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KOMENTARJI3

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Apolonia1
08. 10. 2026 13.09
Ta se rada pojavlja v družbi znanih in vplivnih pane zato,da bi kaj pametnega skupaj naredili ampak zato,da jo slikajo dajo v časopis in o njej govorijo.
Odgovori
+1
1 0
Apolonia1
08. 10. 2026 13.09
pa ne
Odgovori
0 0
Apolonia1
08. 10. 2026 13.10
Drugi naredijo ona bi si pa rada zraven zasluge delila
Odgovori
0 0
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