Meghan Markle na večerji s pakistansko aktivistko Malalo Jusafzaj

Meghan Markle po selitvi v Veliko Britanijo obuja stara znanstva in snuje nove prijateljske vezi. Po letu 2020, ko je sodelovala s pakistansko aktivistko Malalo Jusafzaj, se je z 29-letno dobitnico Nobelove nagrade sestala v Londonu, to pa je tudi prvič, da so vojvodinjo Sussekško od vrnitve na Otok opazili v britanski prestolnici.
Kmalu po njunem srečanju je na družbenem omrežju zaokrožila fotografija, na kateri ženski sedita skupaj za mizo. Meghan in Malala sta oktobra 2020 že sodelovali, ko se je nekdanji kraljevi par pakistanski aktivistki virtualno pridružil pri pogovoru o pomembnosti izobraževanja deklic po svetu in tako obeležil mednarodni dan deklic. "Z Meghan se strinjava, da pri tem, ko imajo deklice možnost izobraževanja, vse strani zmagajo," je takrat povedala Malala. Kaj je bil povod za njuno tokratno srečanje in o čem je tekla beseda, ni znano.
Meghan Markle se od selitve v Anglijo sicer v javnosti redko pojavlja. Opazili so jo med druženjem z drugimi mamicami v zasebnem luksuznem klubu, sestala se je tudi s prijateljico in hollywoodsko voditeljico pogovorne oddaje Ellen DeGeneres ter njeno soprogo, pred dnevi pa so jo v objektive ujeli, ko sta se s princem Harryjem odpravila na kosilo v lokalni pub.
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