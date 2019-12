Meghan Markle naj bi načrtovala izdajo lastnega časopisa

V javnosti so zaokrožile informacije, da je Meghan Markle svojo in moževo blagovno znamko 'Sussex Royal' uporabila na več desetinah različnih izdelkov, vključno z oblačili, revijami in storitvami za čustveno podporo. Ob tem so se pojavila namigovanja, da želi svojo in soprogovo kraljevo blagovno znamko spremeniti v globalen imperij, spogledovala pa naj bi se celo z idejo ustanovitve lastnega časopisa oziroma revije.

Tuji mediji poročajo, da je svojo blagovno znamko zaščitila na več kot 100 različnih izdelkih, največ pozornosti pa je pritegnil podatek, da se je simbol kraljevih zakoncev 'Sussex Royal' pojavil tudi na časopisu, ki naj bi nastal v povezavi z njuno na novo ustanovljeno fundacijo Sussex Royal.

Iz dokumentov, ki jih je objavil Urad za intelektualno lastnino, je razvidno, da so med predmeti, ki sta jih kraljeva zakonca doslej zaščitila, poučna in učna gradiva, tiskana izobraževalna gradiva, tiskane publikacije, izobraževalne knjige, učbeniki, revije in glasila. Na seznamu so tudi obutev, pokrivala, majice, plašči, jopiči, hlače, kape, puloverji, pižame, klobuki, šali, rokavice, nogavice in športna oblačila. Obenem je razvidno, da želi kraljevi par s svojo blagovno znamko zaščititi tudi razvojne in prostovoljne projekte za dobrodelne namene, zagotavljanje prostovoljnih priložnosti in zaposlovanje prostovoljcev ter za informacijske in svetovalne storitve.