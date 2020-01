Meghan Markle naj bi povedala, komu bo dala ekskluzivni intervju

Meghan Markle naj bi ožjemu krogu ljudi zaupala, komu bo po selitvi v Kanado dala ekskluzivni intervju. Čeprav se je pred tem namigovalo, da bo svojo plat resnice razkrila v pogovorni oddaji Oprah Winfrey, temu ni tako.

Po poročanju tujih medijev naj bi bila 'srečnica', ki bo v svoji pogovorni televizijski oddaji gostila Meghan Markle in dobila ekskluzivni intervju, voditeljica Ellen DeGeneres. Slednja naj bi z vojvodinjo susekško prijateljevala tudi zasebno, Meghan pa naj bi v njej prepoznala osebo, ki razume njeno stisko in bolečino. Tako naj bi tujim medijem zaupali viri, ki so bili v preteklih dneh blizu vojvodinji. ''Meghan in Ellen sta že sklenili okvirni dogovor v zvezi z intervjujem ... O tem sta se pogovarjali dlje časa,'' so povedali.

Ellen DeGeneres in Meghan Markle naj bi se že okvirno dogovorili za ekskluzivni intervju. FOTO: Profimedia

Sicer pa je priljubljena voditeljica Ellen pred časom javno dejala, da sočutvuje s princem Harryjem in Meghan Markle in da se ji zdi blatenje njunih imen krivično, saj sta v resnici dobra človeka, ki delata vse v svoji moči, da bi pomagala vsem pomoči potrebnim posameznikom. V javnosti so ob tem zaokrožila ugibanja, kako se bo na novico, ki je Meghan sicer še ni uradno potrdila, odzvala Oprah Winfrey. Kot je znano, je bila slednja prisotna tako na Meghanini in Harryjevi poroki kot kasnejši Meghanini zabavi pred prihodom njenega prvorojenca Archieja. Prav zato, ker sta tesni prijateljici tudi na zasebnem področju, naj bi se Meghan po mnenju nekaterih odločila za Ellen, s katero se sicer zelo dobro razume, a je obenem bolj nepristranska od Oprah. Njeni odločitvi, da po odhodu s kraljevega dvora nastopi javno in pove svojo plat zgodbe, naj bi botrovalo dejstvo, da je pred selitvijo v Kanado javno nastopil tudi njen soprog, princ Harry, obenem pa bi rada pojasnila tudi nekatere dogodke, ki so se odvili v njeni družini in o katerih prej, zaradi kraljevega protokola, ni govorila.

Bo Meghan v intervjuju razkrila tudi svojo plat zgodbe o odnosu z očetom Thomasom in polsestro Samantho? FOTO: Profimedia