Meghan Markle naj bi se v preteklosti borila za pozornost tabloidov

Kot smo že poročali, je Meghan Markle pred izidom dokumentarnega filma Harry and Meghan: An African Journey voditelju oddaje Good Morning America, Tomu Bradbyju, zaupala, kako se počuti ob vseh medijski pritiskih. Med drugim je tudi dejala, da jo je neusmiljena medijska pozornost presentila, vendar zdaj urednica in kolumnistka Katie Hind trdi, da je Meghan nekoč prosila za pozornost tabloidov.

Hindova, ki svet zabave spremlja že vrsto let, je za tuje medije povedala, da Meghan pred novinarji ni bila vedno tako sramežljiva. Pripovedovala je o zgodbi, ki se je odvila leta 2013, ko je Meghanina publicistka Hindovo vztrajno prosila, naj se z igralko sestaneta. "V Združenem kraljestvu si je želela ustvariti ime, zato me je njena publicistka rotila, naj se dobim z njo na pijači," je dejala Katie in dodala, da takrat sploh ni vedela, kdo je Meghan, poznala pa ni niti serije Nepremagljivi dvojec, kjer je imela eno od glavnih vlog.