Meghan Markle naj bi v svoji podcast oddaji gostila Kate Middleton.

"Tega pa nismo imeli na svojem seznamu dogodku, ki smo jih predvideli za leto 2022," so se začudili ob novici, da naj bi Meghan Markle v svoji podcast oddaji gostila Kate Middleton . Med svakinjama in članicama angleške kraljeve družine naj bi bilo namreč po poročanju tujih medijev kar nekaj nesoglasij. Novico o potencialnem gostovanju v podcast oddaji Archetypes je za tuje medije potrdil kraljevi strokovnjak.

"Medtem ko je Meghan prebivala na gradu Windsor, je valižansko princeso povabila k sodelovanju v eni izmed prihajajočih epizod podcast oddaje Archetypes," je na svojem YouTube kanalu dejal kraljevi strokovnjak Neil Sean. "V resnici je to precej logična poteza," je nadaljeval in pojasnil, da sta obe članici kraljeve družine materi in poslovni ženski. Poleg tega je Sean pripomnil, da bi potencialna epizoda drastično povzdignila število ogledov.

Kraljevi strokovnjak je v video posnetku namignil na potencialno spravo med Marklovo in Middletonovo, ta pa bi se po njegovih besedah lahko zgodila že v začetku decembra, ko bosta princ William in njegova soproga obiskala ameriški Boston. Spomnimo, Meghan in Harry sta se po ločitvi od kraljeve družine preselila v Kalifornijo, kjer sta si ustvarila nekoliko bolj zasebno življenje.

Kljub temu, da je novica številne pozitivno presenetila, so najbolj zagreti zagovorniki kraljeve družine Kate opozorili, naj se snemanja oddaje ne udeleži. "Kate, ne nasedaj Meghan," so valižansko princeso opozorili in ji namignili, naj vabilo vljudno zavrne.