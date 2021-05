Meghan Markle najavila izid svoje prve knjige za otroke

Soproga princa Harryja bo izdala knjigo, ta pa bo temeljila na pesmi, ki jo je za moža napisala ob očetovskem dnevu. Zgodba o ljubezni med očetom in sinom skozi materine oči, bo bralcem na voljo že to poletje. Meghan želi, da bi knjiga nagovorila vse družine tako, kot je tudi njihovo.

Meghan Markle je ob najavi svoje prve knjige dejala:''Želim si da knjiga The Bench zaživi v vsaki družini, ne glede na njen videz ali zgradbo tako, kot je v naši,'' je zapisala v uradnem sporočilu. Njena prva knjiga za otroke se bo posvetila vezi med očeti in sinovi skozi oči mater in bo bralcem na voljo že 8. junija.

icon-expand Meghan Markle bo 8. junija izdala svojo prvo knjigo za otroke. FOTO: Profimedia

Knjigo je navdihnila pesem, ki jo je spisala ob očetovskemu dnevu in jo namenila Harryju. Par, ki ima sina Archieja, se bo poleti razveselil tudi deklice. Knjiga je po besedah Marklove tako namenjena družinam v vseh oblikah.''Knjiga The Bench je pričela nastajati kot pesem za soproga, mesec dni za tem, ko se je rodil Archie. Pesem se je tako prelevila v to zgodbo.''

Knjigo je ilustriral umetnik Christian Robinson. Platnice vsebujejo slike klopi, ki se nahaja pot drevesom, obdajajo pa jo kokoši. V izjavi za javnost je Meghan kot avtorica dela opisana kot ''mama, žena, feministka in aktivistka, ki trenutno prebiva v svojem kalifornijskem domu z družino, dvema kužkoma in naraščajočo jato rešenih kokoši.''

Meghan pa ni prva članica kraljeve družine, ki bo postala avtorica knjige za otroke. Leta 1980 je princ Charlesobjavil delo The Old Man of Lochnagar, ki pripoveduje zgodbo o starcu, ki živi v jami, obkroženi s klifi. Ti se nahajajo v bližini kraljeve posesti Balmoral na Škotskem, kjer kraljica preživlja svoje poletne počitnice. Ves prihodek od knjige je bil namenjen dobrodelni organizaciji The Prince's Trust. Serijo knjig pa je spisala tudi Sarah Ferguson. Zgodba o Budgieju, majhnemu helikopterju, je kasneje postala tudi priljubljena animirana televizijska oddaja.