Meghan Markle najpogostejša tarča spletnih nasilnežev

Meghan Markleje povedala, da so jo pred kratkim seznanili s šokantno informacijo:"V letu 2019 sem bila na vrhu najbolj šikaniranih oseb na spletu, med moškimi in ženskami."39-letnica je povedala, da je dejstvo še toliko bolj grozljivo, ker takrat ni bila na očeh javnosti:"Bila sem na porodniškem dopustu z otrokom. Vseeno so si me močno privoščili, to je nepredstavljivo."Zadevo, ki jo je preživljala, je povezala s posledicami, ki jih takšna zloraba predstavlja duševnemu zdravju:"Če ljudje o tebi govorijo stvari, ki niso resnične, to pusti resnično uničujoče posledice na tvojem mentalnem zdravju in čustvovanju."