Meghan Markle: Najpomembneje mi je biti mama in Harryjeva žena

Meghan Markle in princ Harry sta med govorom na dogodku ob svetovnem dnevu duševnega zdravja odkrito spregovorila o izzivih vzgoje otrok v digitalni dobi. Zvezdniški par, ki naj bi se želel znova približati kraljevi družini, ima dva otroka, 42-letnica pa je v svojem govoru poudarila: "Najpomembnejša stvar v mojem življenju je biti mama. Razen, seveda, biti Harryjeva žena."

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se pred dnevi udeležila prvega vrha staršev fundacije Archewell z naslovom Dobro duševno počutje v digitalni dobi. Med razpravo – ki jo je moderiral sovoditelj oddaje Today Carson Daly – je par razkril, da na skrivaj sodelujeta s tehnološkimi podjetji in starši, ki so izgubili otroke zaradi spletnega ustrahovanja.

"Pred enim letom sva se srečala z nekaterimi družinami in takrat je bilo nemogoče ne jokati ob njihovih zgodbah, ker so tako uničujoče," je za revijo People povedala 42-letna Meghan Markle, ki ima s princem Harryjem štiriletnega sina Archieja in dveletno hčer Lilibet. Zakonca sta povedala, da sta njuna otroka še vedno zelo mlada, a se zavedata, da družbeni mediji "ne bodo izginili", in starši morajo biti pripravljeni na to, kaj to pomeni. "Mislim, da je za naju, zame in za mojo ženo, z otrokoma, ki odraščata v digitalni dobi, prednostna naloga ta, da spet spremenimo bolečino v to, da zagotovimo podporo in platformo za starše, da se srečajo, skupaj zdravijo, žalujejo, in se osredotočimo na rešitve, da druge družine ne bi prestajale tega, kar so oni," je dejal Harry.

Markle je proti koncu razprave dobila vprašanje, kakšen je njen pogled na to temo ne le s stališča uspešne ženske, temveč tudi matere. "Najpomembnejša stvar v mojem življenju je biti mama. Razen, seveda, biti njegova žena," je z gesto pokazala proti Harryju. "Vendar bom rekla, da imam srečo, da sta najina otroka še vedno precej majhna, tako da to ni v naši bližnji prihodnosti, vendar me je tudi strah, kako se bo to še naprej spreminjalo, ko bo to pred nami."

"Pravijo, da so dnevi za starše dolgi, a leta kratka, zato me skrbi, a hkrati imam veliko upanja in energije za napredek, ki smo ga dosegli v minulem letu s temi neverjetnimi starši. Preživeli so težke izkušnje in delijo svoje zgodbe in več informacij kot zberemo, bolj lahko premaknemo stvari," je še dodala.