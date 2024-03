Meghan Markle: Največ sovraštva sem čutila, ko sem bila noseča

OGLAS

Meghan Markle je ob mednarodnem dnevu žena kot častna gostja stopila na oder letnega festivala SXSW v Austinu v Teksasu in s svojimi besedami pretresla zbrano občinstvo. "Pozabili smo na našo človečnost in to se mora spremeniti," je dejala o sovražnem govoru, ki je na družbenih omrežjih vedno pogostejši.

Meghan Markle je ob mednarodnem dnevu žena s svojimi besedami pretresla zbrano občinstvo. FOTO: Profimedia icon-expand

Z ustrahovanjem in izražanjem sovraštva ima izkušnje tudi vojvodinja sama. "Največ ustrahovanja in zlorabe, ki sem ju doživljala na družbenih medijih in na spletu, je bilo, ko sem bila noseča z Archiejem in Lili," je razkrila."Samo pomislite na to in si zares zamislite, zakaj bi bili ljudje tako sovražni. To je kruto," je poudarila Meghan, ki jo je prav iz prve vrste spremljal in podpiral tudi njen soprog princ Harry.

Iz prve vrste jo je spremljal in podpiral tudi njen soprog princ Harry FOTO: Profimedia icon-expand

Obenem je 42-letnica v govoru izpostavila tudi nerazumevanje do tega, da se ženske med seboj ne podpirajo. "Zdi se mi zelo moteče, da ženske na spletu izražajo sovraštvo ena do druge in tega ne razumem. Če bereš nekaj groznega o ženski, zakaj to deliš s prijatelji? Če bi bil to tvoj prijatelj, tvoja mama ali tvoja hčerka, tega ne bi naredil. Mislim, da je to del, ki je trenutno zelo izgubljen," je dejala.