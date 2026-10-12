Meghan Markle naprodaj ponudila svoj adventni koledar za 133 evrov

Med najnovejšimi produkti, ki jih je na police postavila Meghan Markle, je tudi adventni koledar, ki pa javnosti ne razburja le s svojo ceno, temveč tudi številom pralin, s katerimi kupci odštevajo do božiča. Zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec za 24 čokoladic, za katere je navdih našla na domačem vrtu v Montecitu, zahteva 133 evrov, pri proizvodnji pa je moči združila s priznano losangeleško čokoladnico.

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Pralineji vojvodinjinega adventnega koledarja so različnih okusov, med njimi pa so čokolada z jagodo, robido, borovnico in pomarančno marmelado, nekatere pa so posute z mrvicami iz rož z Meghaninega vrta. Vsak praline, ki posamezno stane osem evrov, je vojvodinja ročno oštevilčila, zavit pa je v jedilni zlat papir.

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Kmalu zatem, ko je 45-letnica produkt javno ponudila naprodaj, je ta doživel plaz kritik na spletu, nad njim pa so se zgražali tudi duhovniki. Častiti Daniel French je potrošnikom predlagal, naj raje kupijo adventni koledar, katerega del izkupička od prodaje gre za dobrodelno organizacijo, pri tem pa ga je podprl še en duhovnik, ki je zaradi napadov vojvodinjinih oboževalcev zaprl svoj profil na družbenem omrežju.