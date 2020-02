Meghan Markle ne bo nastopila v kanadskem resničnostnem šovu.

Britanski mediji so poročali, da je Meghan Markle sprejela vlogo v kanadskem resničnostnem šovu I Do, Redo, ki govori o vnovičnih porokah. Vojvodinja sussekška je bila namreč pred sklenitvijo zakonske zveze s princem Harryjem poročena s filmskim režiserjem Trevorjem Engelsonom, v seriji, ki bo imela deset delov, pa naj bi se Meghan pojavila občasno in mladenkam med drugim svetovala, kako poiskati svojega 'princa na belem konju'.

Po zadnjih informacijah pa naj bi šlo zgolj za lažne govorice. Prek Twitterja so se namreč oglasili ustvarjalci šova, ki so potrdili, da Meghan v njihovi oddaji ne bo nastopila.