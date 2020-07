Meghan Markle ni razumela odnosa članov kraljeve družine do lažnih novic v tabloidih

"V palači imajo točno določen pristop k britanskim medijem, ne komentirajo in ignorirajo zgodbe. Ko je bila Meghan še vidnejša članica kraljeve družine, so ji preprečili, da bi se odzvala na laži," je povedal vir blizu Meghan Markle in Harryja ter dodal, da ji je to predstavljalo veliko težave.

V skladu z dokumenti, ki jih je vložila pravna skupina nekdanje ameriške igralke v tekoči pravni zadevi proti britanskemu konservativnemu časopisu, so lažne novice vplivale na njeno počutje in škodovale duševnemu zdravju. Kot smo že poročali, se je vojvodinja Sussekška prav tako v nosečnosti počutila samo in brez zaščite kraljeve družine. Vir, ki je dobro seznanjen z delovanjem kraljeve palače, je dejal, da je tišina kraljevih članov glede novic zasidrana globoko v njihovo preteklost. Od nekdaj se držijo pravila 'nikoli se ne pritožuj, nikoli ne razlagaj'.

"Običajno se pojasnjevanje izkaže za nezadostno in zadevo le še poslabša," je pojasnil anonimen vir, "Ne gre za to, da ji člani kraljeve družine niso želeli pomagati, le ne želijo poslabšati celotne situacije."

Zakonca sta ob dokumentih še pojasnila, da zapisi ne blatijo posameznih članov kraljevega dvora. "Nekateri ljudje dokumente interpretirajo, kot da govorijo o posameznikih. Gre za institucijo kot celoto in njeno dolgoletno prakso. Ta primer je osredotočen na zasebno in ročno napisano pismo hčere njenemu očetu, ki ga je objavil The Mail on Sunday. Kršitev pravice do zasebnosti je očitna in nezakonita," je še dejal vir blizu zakoncema.

Nekdanja igralka sicer toži založnika Associated Newspaper in The Mail on Sunday zaradi objavljenega odlomka pisma, ki ga je avgusta leta 2018 poslala svojemu očetu Thomasu Marklu. Sojenje bo predvidoma potekalo konec leta 2020 ali na začetku leta 2021.