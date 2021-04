Meghan Markle nudila oporo Chrissy Teigen ob izgubi sina

35-letna Chrissy Teigen, avtorica številnih kuharskih knjig, je dejala, da sta se z Meghan Markle v preteklosti že večkrat povezali. Spomnimo, da je Meghan Markle lani spregovorila o splavu, ki ga je imela poleti. Ko se je Chrissy Teigen jeseni morala soočiti s podobno izkušnjo, je Meghan še predobro vedela, kaj vse prestaja in kako ogromna je ta bolečina ob izgubi nerojenega otroka. Zato se ji je približala in ji ponudila oporo.

"Tako zelo prijazna je bila do mene, odkar sva se povezali," je Chrissy odgovorila na vprašanje oboževalca v oddaji Watch What Happens Live! After Show. "Pisala mi je o Jacku ... ampak ja, res je čudovita in tako prijazna – prav takšna, kot vsi pravijo, da je." V nadaljevanju je še povedala, da ne razume, kako so lahko nekateri ljudje tako zlobni in da se spravljajo nad njo ter jo prikazujejo v slabi luči.