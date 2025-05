Meghan Markle o visokih petah med nosečnostjo: Kako za vraga nisem padla?

"Vso težo sem nosila spredaj. Spraševala sem se, kako za vraga se nisem spotaknila in padla na obraz," se je pošalila in dodala, da je prav zaradi tega ves čas hodila v neposredni bližini svojega soproga princa Harryja in mu šepetala, naj ne dovoli, da pade.

Spomnimo, prvorojenca Archieja je rodila maja 2019, medtem ko sta s soprogom še živela v Angliji in opravljala kraljeve dolžnosti. Ko se jima je junija 2021 rodila hči Lilibet, sta bila že v Kaliforniji, a se še vedno soočala s številnimi pritiski javnosti in družinskimi spori. Danes Meghan in Harry živita bolj mirno, visoke pete pa so zamenjali bolj udobni kosi oblačil.