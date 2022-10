Meghan Markle o začetku kariere: Moje pameti ni nihče cenil

Američanke Meghan Markle že od zaroke z britanskim princem Harryjem praktično nihče več ne povezuje z igralstvom. Čeprav je od njene zadnje vloge pred kamero minilo že kar nekaj časa, se vojvodinja Susseška še danes spominja snemanja ameriške televizijske oddaje Deal or No Deal . "Počutila sem se objektivizirano. Šlo je samo za lepoto, pamet ni bila pomembna," je povedala v svojem podkastu ArcheTypes .

Meghan se je na izkušnjo snemanja, ki jo je doživela med faksom leta 2006, spomnila ob ogledu televizije. "Igranje v tem šovu pravzaprav ni bilo igranje. A takrat sem bila vesela, da sem bila plačana, da sem imela zavarovanje in da sem bila del določene skupnosti," je priznala igralka. Njena naloga v šovu je bila stati na odru s 25 drugimi dekleti in v rokah držati kovček. "Takrat sem začutila, da v tej oddaji resnično ni pomemben igralski talent," je dodala.

Žena princa Harryja in mati triletnega Archieja in enoletne Lilibeth Diane je še priznala, da se v oddaji ni počutila prijetno. "Ni mi bilo všeč, da je šlo samo za videz in da ni bilo nikakršne vsebine. Pravzaprav sem upodabljala stereotip blondinke. Moje pameti ni nihče cenil," je povedala Meghan in poudarila, da si želi, da bi bila njena otroka izobražena in ponosna na stvari, ki jih bosta s svojo pametjo dosegla v življenju.