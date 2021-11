Meghan Markle ob princu Harryju blestela v čudoviti kreaciji

Princ Harry je za to priložnost izbral črno obleko in metuljčka, na suknjiču je imel pripete štiri medalje, okrog vratu pa je nosil križ poveljnika kraljevega viktorijanskega reda. 40-letna Meghan je za ta večer izbrala osupljivo rdečo obleko modne oblikovalke Caroline Herrera , videz pa je dopolnila z barvno ujemajočimi se čevlji Giuseppeja Zanottija. Oba sta svoji večerni obleki okrasila z rdečim makom, ki se od leta 1921 uporablja v spomin na vojake, padle v vojni.

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta se udeležila svečanega dogodka, na katerem so večer pred praznikom veteranov v ZDA in ob angleškem prazniku Remembrance Day oziroma ob dnevu spomina počastili veterane.

Harry se je ob tem spominjal svojega služenja vojaškega roka in med drugim spregovoril o tem, kako se pripadniki izolacijske službe pogosto počutijo, ko se vračajo domov. Poudaril je tudi pomen podpore veteranom.

"Moja izkušnja v vojski me je naredila takšnega, kot sem danes, in vedno bom hvaležen za ljudi, s katerimi sem služil – kjer koli na svetu smo bili," je dejal Harry, ki je deset let služil v britanski vojski, v tem času pa je bil dvakrat napoten v Afganistan.

"Toda v vojni vidiš in doživiš tudi stvari, za katere upaš, da jih ne bo treba nikomur drugemu," je dejal. "Te ostanejo z nami, včasih kot diaprojekcija slik."

Harry je dejal, da je dogodek Invictus Games, na katerem se v različnih športih pomerijo ranjeni, poškodovani ali bolni vojaki in veterani, ustanovil, "da bi počastil zapuščino tistih, ki so toliko dali", in da bi pokazal, "da so moški in ženske, ki so utrpeli poškodbe med služenjem, ter njihove družine najmočnejši ljudje na svetu ... in si zaslužijo platformo, zaradi katere so videni, platformo, ki jim daje priznanje, in platformo, ki jo je treba resnično proslaviti."