Meghan Markle obiskala teksaško šolo, kjer se je zgodil strelski pokol

Vojvodinja Susseška je v spremstvu osebnega varnostnika pred šolo Robb v mestu Uvalde postavila šopek cvetja in se z minuto molka poklonila žrtvam, ki so umrle pod streli 18-letnega Salvadorja Ramosa . Soproga princa Harryja se je ob tem spretno izognila vprašanjem novinarjev, ki so s kamerami ujeli njen prihod k spominskemu obeležju.

Tragedija, ki je med Američani zopet sprožila debato o problematiki orožja v državi, je na noge spravila tudi številne zvezdnike, ki so odgovorne zopet pozvali k strožjim orožarskim zakonom. "Čas je, da se vsak Američan pogleda v ogledalo in se vpraša, ali so to zares naše vrednote in kako bomo ta problem rešili. Kakšne kompromise lahko sprejme vsak posameznik, da bi prispeval k varnejši državi? Ne moremo se več izgovarjati," je dejal oskarjevec Matthew McConaughey, ki prihaja iz kraja, v katerem se je tragedija zgodila. "Zopet smo tragično dokazali, da ne spoštujemo pravic, ki nam jih nudi naša svoboda in da nismo odgovorni," je še dodal in se s tem navezal na drugi amandma ameriške ustave, ki Američanom daje pravico do nošenja orožja.