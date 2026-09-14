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Tuja scena

Meghan Markle objavila prvi video po selitvi v Združeno kraljestvo

London, 14. 09. 2026 19.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle

Meghan Markle je na družbenem omrežju delila prvi družinski video po selitvi v Združeno kraljestvo. Na posnetku vojvoda in vojvodinja Sussekška preživljata čas z njunima otrokoma, princeso Lilibet in princem Archiejem ter njunima psičkama na angleškem podeželju.

Meghan Markle je s svojimi sledilci delila prvi vpogled v življenje svoje družine, ki se je nedavno preselila v Združeno kraljestvo. Nekdanja igralka, ki se je s princem Harryjem in njunima otrokoma preselila na angleško podeželje, je objavila video, na katerem štiričlanska družina uživa v prostem času, na posnetku pa je slišati tudi 7-letnega Archieja, ki govori z britanskim naglasom.

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V videu je zbrala več izsekov, na katerih je pokazala, kako se z možem sprehaja z roko v roki, nato preskoči na 5-letno princeso, ki se greje pred kaminom, in znova na Meghan, ki v gumijastih škornjih stoji v luži. Naslednji posnetek prikazuje Lilibet, ki se vozi s kolesom, za njo pa teče brat, ki z britanskim naglasom kriči: "Pelji, pelji!" Video se nadaljuje s prizori, na katerih je celotna družina, ki je med drugim na čolnu in ribari.

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Družina se je na Otok preselila pred dvema tednoma, razlog za njihovo selitev pa naj bi bil ta, da si je Harry želel, da bi njegova otroka bolje spoznala očeta, ki se bori z rakom, in ostale člane kraljeve družine. Kmalu po tem, ko so zapustili ZDA, je kralj v pismu parlamentu, vojski in lordom, ki so častniki, sporočil, da njegov mlajši sin ter soproga ne prevzemata nekdanjih vlog v kraljevi družini in nazivov, temveč sta zasebnika.

V Združenem kraljestvu naj bi ostali za daljše obdobje, vojvoda in vojvodinja pa naj bi si že ogledala nekaj nepremičnin na podeželju, kjer je z očetom in bratom odraščal Harry, v bližini pa ima dom še vedno tudi kralj.

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