Nove fotografije iz zasebnega življenja Meghan Markle in princa Harryja

Mineva sedem let od poroke enega najslavnejših parov na svetu. 19. maja 2018 sta se namreč poročila princ Harry in Meghan Markle . "Hvala vsem, ki naju imate radi in naju podpirate v najini ljubezenski zgodbi (ali ste ob nama ali pa naju spremljate od daleč) - ceniva vas," je na Instagramu zapisala Meghan.

Vojvodinja Susseška je ob tem s svojimi sledilci delila tablo, na kateri so z risalnimi žebljički pripete fotografije iz njunega zakona. Med njimi so še nikoli videne fotografije iz njune zasebnosti - s potovanja v Botsvano in na Norveško, utrinki zaroke in velike poroke, pa tudi fotografije njunih dveh otrok Archieja in Lilibet.

Kraljevi par je, kot je znano, leta 2020 - le osem mesecev po rojstvu prvorojenca - po sporu s kraljevo družino zapustil Združeno kraljestvo in se preselil v Združene države Amerike. Vojvodinja Susseška je po letih zasebnosti v letošnjem letu začela aktivneje objavljati utrinke iz njihovega zasebnega življenja.

Njuna poroka je bila ena najodmevnejših v zgodovini - po ocenah si jo je v živo ogledalo 1,9 milijarde ljudi, ob tem pa velja tudi za eno najdražjih. Po nekaterih ocenah naj bi britanska blagajna zaradi nje zaslužila vrtoglavih 1,3 milijarde dolarjev (okoli 1,16 milijarde evrov). Ob tem pa je poroka pomenila tudi velik preobrat za konservativno britansko kraljevo družino. Vanjo se je namreč poročila temnopolta ameriška igralka, ki ni bila del aristokracije.