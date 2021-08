Meghan Markle organizira zabavo za 40. rojstni dan

Meghan Markle je tik pred vstopom v novo desetletje življenja, saj jih bo dopolnila 40. Za to priložnost bo vojvodinja priredila zabavo za 65 najbližjih sorodnikov in prijateljev, ki naj bi potekala v 9 milijonov evrov vrednem dvorcu, ki si ga deli z možem, princem Harryjem .

Za zabavo bo poskrbel eden najboljših organizatorjev zabav in porok zvezdnikov Colin Cowie, priporočila pa naj bi ga kar sama Oprah. "Meghan si želi manjšega druženja, povabljenih pa je 65 najbližjih družinskih prijateljev in sorodnikov. Colina ji je priporočila Oprah, ki vedno organizira čudovite zabave," je za The Mirror dejal nek vir.