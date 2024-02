Meghan Markle po osmih mesecih dobila novo ponudbo za svoj podkast

Meghan Markle bo obudila svojo ljubezen do podkastov in znova poskusila očarati poslušalce.

Lemonada Media sta leta 2019 ustanovili Jessica Cordova Kramer in Stephanie Wittels Wachs ter stojita za podkasti, kot sta Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus in Hard Feelings with Jennette McCurdy . O sodelovanju z Meghan je za Deadline spregovorila tudi Kramerjeva, ki je dejala: "V veliko čast nam je, da nam je Meghan zaupala pomoč pri demokratizaciji dostopa do Archetypes in da bo toliko več ljudi po vsem svetu kmalu imelo dostop do oddaj. Meghanin talent voditeljice, ustvarjalke in sogovornice je neprimerljiv in navdušeni smo, da skupaj z njo ustvarjamo novo serijo, ki spodbuja njen pristop k ustvarjanju umetnosti, ki je pomembna."

"Ponosna sem, da lahko z vami delim, da se bom pridružila čudoviti ekipi podjetja Lemonada, kjer bom nadaljevala svojo ljubezen do podkasta. S podporo podjetju, ki sta ga ustanovili ženski, in s seznamom vzbujajočih in zelo zabavnih podkastov je fantastičen način za začetek leta 2024," je sporočila v izjavi, a nadaljnjih podrobnosti o vsebini oddaj ni razkrila.

"Ko smo začeli sodelovati z vojvodinjo, sta nas navdušili njena želja po sodelovanju in jasna vizija, skupaj z njeno strastjo do sočutja in skupnosti, ki ju deli prek dela. Naša ekipa je začutila takojšnjo naklonjenost do Meghan in njene ekipe in smo navdušeni nad sodelovanjem," pa je dodala Wachsova.

Novica je marsikoga presenetila, saj sta se Meghan in Harry leta 2023 poslovno razšla s Spotifyjem, s katerim je vojvodinja že ustvarjala podkast, kot je za Page Six povedal vir blizu vojvodinje, pa se je njena serija zaključila prej, saj ni pripravila dovolj vsebine, kot je to narekovala pogodba, zato je bila ob skoraj 20-milijonski dogovor.