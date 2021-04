Meghan Markle po pogrebu princa Filipa prvič v javnosti

39-letno Meghan Markle so fotografi prvič po pogrebu princa Filipa ujeli v javnosti, ko je sina Archija z nahrbtnikom in torbo za malico pospremila v vrtec. Čeprav so Američanko fotografi ujeli samo, se ji je v tem času v losangeleškem domovanju že pridružil princ Harry, ki se je zaradi dedkovega pogreba za kratek čas vrnil v domačo Veliko Britanijo.