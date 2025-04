Meghan Markle o poporodnem zapletu: Bilo je smrtno nevarno

OGLAS

Meghan Markle je svetu predstavila svojo novo pogovorno oddajo, za prvo sogovornico pa si je izbrala svetovno vplivnico in ustanoviteljico aplikacije za zmenke Whitney Wolfe Herd. Kot se je izkazalo, imata Meghan in Whitney veliko skupnega, med drugim sta se po porodu obe ženski spopadli s preeklampsijo. Preeklampsija ali nosečnostna toksemija je nevarno in redko zdravstveno stanje, ki ga zaznamujeta visok krvni pritisk in presežek beljakovin v urinu takoj po porodu. "Obe sva imeli zelo podobno izkušnjo - v tistem času se sicer še nisva poznali - s poporodno preeklampsijo," je med pogovorom o materinstvu oznanila 43-letna vojvodinja Susseška.

Ob tem Meghan ni razkrila, ali je do zapleta prišlo po porodu triletne hčerke Lilibet ali petletnega sina Archieja, med tem ko je 35-letna Herd mati dveh sinov. "Ta zaplet je zelo redek in strašljiv," je nadaljevala Meghan. "Poskušaš žonglirati z vsemi temi stvarmi, ki se ti dogajajo takoj po porodu, svet pa se niti malo ne zaveda, kako ti je. In kljub vsemu se trudiš pokazati v najboljši luči za vse njih - najbolj za svoje otroke - a še vedno gre za zelo veliko in grozno zdravstveno stanje." Herd je k temu dodala: "Ja, dobesedno gre za življenje ali smrt".

Meghan Markle. FOTO: Profimedia icon-expand